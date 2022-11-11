Глава Пестречинского района навестил мобилизованных в «Казань Экспо»

Также он ознакомился с условиями содержания бойцов. Фото: соцсети Ильхама Кашапова

Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов навестил мобилизованных граждан в центре «Казань Экспо», где организован пункт их сбора. Там он ознакомился с условиями проживания бойцов и передал им гуманитарную помощь, которую собрали неравнодушные земляки.

Среди прочего военнослужащие получили медикаменты, средства личной гигиены, теплые сапоги, шапки, перчатки, носки, пластиковые канистры, термобелье, балаклавы и пончо, сшитые волонтерами. Также били переданы чак-чак, мед, лопаты, топор и вилы.

- Нареканий, связанных с бытом и питанием, наши защитники не высказали, - написал на своей странице в соцсетях Кашапов.

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