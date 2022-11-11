ВТБ поддержал комплексную застройку в Татарстане более чем на 1 млрд рублей

ВТБ профинансирует на 1,2 млрд рублей строительство первой очереди нового жилого микрорайона в рамках проекта комплексной застройки территории в Зеленодольском районе Татарстана. Проект реализует специализированный застройщик «Зеленая Долина» (группа компаний MIR Group). Соглашение о сотрудничестве заключено 10 ноября на конференции «Жилое строительство: тренды, финансирование, новые возможности» в Казани.

Проект комплексной застройки в Зеленодольском районе включает жилой микрорайон, индустриальный парк в 1 км от него и загородный комплекс для семейного отдыха на берегу Волги. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 18 млрд рублей, срок реализации запланирован до 2028 года.

В состав микрорайона «Зеленая долина» войдет 17 многоквартирных домов общей площадью 135 тыс. кв. м. На территории микрорайона планируется строительство детского сада и спорткомплекса. Финансируемая банком первая очередь из двух домов будет сдана в 2024 году.

Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и собственник группы компаний MIR Group Тимур Егоров.

- Мы высоко оцениваем социальное значение и перспективы проекта MIR Group. Это пример создания продуманной современной инфраструктуры для людей, что выступает одним из факторов эффективного развития экономики региона. Реализация проекта обеспечит сотни новых рабочих мест и удобные условия для жизни 6,5 тыс. человек, − прокомментировал Руслан Еременко.

- В проекте будут учтены лучшие стандарты и практики комплексной застройки территорий. Рассчитываем, что он позволит не только повысить обеспеченность комфортным жильем в Зеленодольском районе, но будет способствовать сокращению маятниковой миграции, развитию малого бизнеса и в целом позитивно скажется на экономической ситуации, − отметил Тимур Егоров.

СПРАВКА

ВТБ – один из лидеров кредитования девелоперов в России. С начала года кредитный портфель предприятий строительной сферы (жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов) среднего и малого бизнеса вырос на 20% и превысил 478 млрд рублей.

MIR Group (Казань) – строительная группа компаний с полным циклом производства. Занимается добычей нерудных материалов, разработкой песчаных карьеров, производством извести и щебня. Ведет строительство ЖК «Маяк», микрорайона «Зеленая долина», индустриального парка «Яшел Узэн». Активы также включают транспортную компанию «Транс Трейд», производителя окон «Империя Окон Поволжья» и дилерскую сеть «Вот такие окна», «Зеленодольский завод силикатного кирпича».