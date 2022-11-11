В Татарстане по «гаражной амнистии» зарегистрировали более 4,7 тысячи объектов

Стало известно, что за период с 1 сентября 2021 по 30 октября 2022 года по «гаражной амнистии» в Татарстане было зарегистрировано 2,5 тысячи гаражей и 2,3 тысячи земельных участков. Такие цифры приводит Управление Росреестра по республике.

Татарстан вошел в пятерку регионов-лидеров. Это получилось благодаря налаженной системной работе ведомства с региональными и районными органами власти, а также проведению консультаций граждан и участников рынка недвижимости по всем интересующимся вопросам, уверены в Управлении.

Отметим, в Казани за этот период по «гаражной амнистии» зарегистрировали 1,1 тысячи объектов, в Набережных Челнах - 1,1 тысячи, а в Альметьевском районе - 957.

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