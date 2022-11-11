В Казани ограничили движение по улице Горького до 1 июня 2023 года

Здесь будут проходить строительные работы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани ограничили проезд по улице Горького до 1 июня 2023 года. Соответствующее распоряжение опубликовали в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Согласно документу, до лета следующего года будет перекрыт участок дороги возле дома №3 по улице Горького. Здесь будут проходить работы по установке строительных лесов и ограждений территории памятника архитектуры XIX века - дома Кекина, построенного по проекту архитектора Пашковского.

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