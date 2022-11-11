Четырех жителей Татарстана, которые хотели совершить теракт и сбежать в Сирию, приговорили к 46 годам колонии

Преступников задержали сотрудники ФСБ совместно с бойцами Росгвардии и полицейскими. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники ФСБ вскрыли тайную террористическую ячейку в Набережных Челнах в 2018 году, ее деятельностью из заграницы управляли главари ИГИЛ*.

Четырех местных жителей задержали, когда они готовились совершить ряд терактов на территории России, а после сбежать в Сирию и присоединиться к боевикам ИГИЛ*. Для этого они вели вербовку среди радикально настроенной молодежи Татарстана. Параллельно с этим задержанные занимались финансированием членов незаконных вооруженных формирований, и добывали средства террора.

- В ходе обысков по месту жительства злоумышленников была найдена и изъята экстремистская литература и атрибутика ИГИЛ*, а также оружие и боеприпасы к нему, - сообщили в ФСБ Татарстана.

В итоге суд признал четверых жителей Набережных Челнов в содействии террористической деятельности, финансировании терроризма, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и в покушение на участие в вооруженном формировании.

За это лидера террористической ячейки, которой, кстати, ране уже был судим за пропаганду ИГИЛ*, приговорили к 18 годам колонии строгого режима, а его двух сообщников к 10 годам колонии строгого режима каждого. Третий же фигурант этого уголовного дела получил 8 лет лишения свободы так же в исправительном учреждении строгого режима. В общей сложности всех четверых приговорили к 46 годам колонии.

*запрещенная в России международная террористическая организация

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