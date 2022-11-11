За сутки в Татарстане выявили еще 110 случаев коронавируса

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%. Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки в Татарстане выявили 110 новых случаев COVID-19, госпитализировали 36 зараженных и выписали 103 переболевших вирусом человек. Такие цифры в пятницу, 11 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 188 811 человек, 185 744 из которых выздоровели, а две тысячи - скончались. По последним данным коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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