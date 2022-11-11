На новый проект засыпки реки у «Чаши» в Казани потратят 4,1 миллиона рублей

Деньги будут выделены из бюджета Татарстана. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый проект засыпки реки Казана у центра семьи «Казан» обойдется бюджету Татарстана в 4,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет разработать проектную документацию для отсыпки песка и берегоукрепительных работ, выполнить инженерные изыскания, а также получить все необходимые согласования. На все это у него будет время до 30 марта 2023 года.

Напомним, ранее площадь засыпки реки у «Чаши» в Казани сократили в 14 раз. Она составит 9149,18 квадратного метра.

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