14 школ Набережных Челнов получили анонимные сообщения о минировании

Информацию отправили на электронные почты школ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью на 11 ноября на электронные почты 14 школ Набережных Челнов были отправлены сообщения о минировании объектов. Информация об этом сразу дошла до руководителей образовательных учреждений, а следом и до правоохранителей.

Утром три группы кинологов с собаками проверили школы. Сообщения оказались ложными, ничего подозрительного обнаружено не было. Процесс обучения возобновлен, сообщают «Челнинские известиям» со ссылкой на УМВД по городу.

По факту распространения ложной информации может быть возбуждено уголовное дело.

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