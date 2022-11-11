В Набережных Челнах спасли жизнь молодого мужчины с кровоизлиянием в мозг

У госпитализированного была аневризма. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

39-летний житель Набережных Челнов Семенов Л. был госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи города с разрывом сосудов головного мозга. Мужчина мог впасть в кому, а потом умереть в любой момент, но врачи этого не допустили.

Как оказалось, у пациента была аневризма передней соединительной артерии. С помощью компьютерной томографии медики выявили место кровоизлияния, заблокировали аневризму и остановили кровотечение.

- Чтобы предотвратить повторное кровоизлияние, мы эмболизировали аневризму, то есть полость мешочка заполнили специальными спиралями для того, чтобы ограничить кровоток, – приводит слова рентгенхирурга Дмитрия Ядыкова пресс-служба медучреждения.

Специалисты предупреждают, что аневризма сосудов мозга часто не имеет симптомов. Выявить заболевание можно с помощью КТ, МРТ и ангиографии.

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