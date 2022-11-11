Его уже представили новому коллективу. Фото: мэрия Казани

В пятницу, 11 ноября, стало известно, что администрацию Вахитовского и Приволжского районов Казани возглавил Альберт Салихов. Ранее он занимал должность председателя Комитета физической культуры и спорта города.

В Исполкоме столицы Татарстана Салихову пожелали успехов и возможностей для реализации всех своих планов на новой должности.

СПРАВКА КП

Альберт Салихов родился в селе Актаныш. После школы окончил Казанский государственный технологический университет.

С 2006 по 2008 годы работал системным администратором на частном предприятии, с 2008 по 2011 - ведущим специалистом учебно-спортивного отдела Комитета физической культуры и спорта Казани, с 2011 по 2019 - директором спортивно-оздоровительного комплекса «Ракета», с 2019 по 2022 - председателем Комитета физической культуры и спорта столицы Татарстана.

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