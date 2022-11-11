За год налоговые сборы в Чувашии выросли на 20,4%

В бюджет республики в сентябре поступило 3,003 миллиарда, а в бюджет России - 2,353 миллиарда рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что в сентябре в Чувашии собрали 5,256 миллиарда рублей налогов, это на 20,4% больше, чем было годом ранее. Из всей суммы 3,003 миллиарда рублей поступило в бюджет республики, а 2,353 миллиарда - в федеральную казну.

Отметим, что рост налоговых сборов выявлен в двух третях регионов России. Наибольший наблюдается в Санкт-Петербурге (+29,6 миллиарда рублей), Москве (+27,1 миллиарда рублей) и Сахалинской области (+23,7 миллиарда рублей). А вот уменьшение его заметить в Ханты-Мансийском округе (- 49,3 миллиарда рублей) и Татарстане (- 9,4 миллиарда рублей), говорится в исследовании FinExpertiza.

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