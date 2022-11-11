Госсовет Татарстана хочет внести изменения в федеральный закон об обращении с отходами

Текст обращения рассмотрят на ближайшем заседании Госсовета республики. Фото: пресс-служба Госсовета Татарстана

Госсовет Татарстана намерен направить в Госдуму законопроект о внесении изменений в федеральное законодательство, касающееся правил обращения с твердыми и жидкими бытовыми отходами. Утверждается, что предлагаемые идеи не несут в себе цели увеличить затраты со стороны населения и привести к росту тарифов.

На данный момент от людей поступают многочисленные жалобы по работе системы по сбору и утилизации отходов, заявил на заседании профильных комитетов председатель регионального парламента Фарид Мухаметшин. Решить эти вопросы локально не получится, необходимы федеральные решения, считает он.

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