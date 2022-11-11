Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2022 7:02

Восьми фермам Чувашии выделят гранты на общую сумму в 69,8 миллиона рублей

Эти средства должны быть направлены на развитие производства
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
За счет реализации грантов на развитие ферм в течение двух лет планируют создать не менее 24 новых рабочих мест.

За счет реализации грантов на развитие ферм в течение двух лет планируют создать не менее 24 новых рабочих мест.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Восьми фермам Чувашии решено выделить гранты на общую сумму 69,8 миллиона рублей. Эти деньги должны пойти на развитие хозяйств: модернизацию объектов, закупку техники, реализацию проектов по картофелеводству, а также производству зерновых культур, коровьего молока, мяса крупного рогатого скота и конины, сообщает Минсельхоз республики.

С руководителями шести хозяйств соглашение уже подписано, с остальными это должно быть сделано до конца ноября.

Ранее все эти фермы участвовали в схожем федеральном конкурсе. Однако тогда денег на всех не хватило. В связи с этим, ведомство решило поддержать их за счет собственных средств.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram