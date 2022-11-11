Восьми фермам Чувашии выделят гранты на общую сумму в 69,8 миллиона рублей

За счет реализации грантов на развитие ферм в течение двух лет планируют создать не менее 24 новых рабочих мест. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Восьми фермам Чувашии решено выделить гранты на общую сумму 69,8 миллиона рублей. Эти деньги должны пойти на развитие хозяйств: модернизацию объектов, закупку техники, реализацию проектов по картофелеводству, а также производству зерновых культур, коровьего молока, мяса крупного рогатого скота и конины, сообщает Минсельхоз республики.

С руководителями шести хозяйств соглашение уже подписано, с остальными это должно быть сделано до конца ноября.

Ранее все эти фермы участвовали в схожем федеральном конкурсе. Однако тогда денег на всех не хватило. В связи с этим, ведомство решило поддержать их за счет собственных средств.

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