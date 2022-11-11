В Казани иномарка сбила двух пенсионерок, переходивших дорогу по «зебре»

ДТП произошло напротив дома №2 по улице Курчатова.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Около 16:35 в четверг, 10 ноября, напротив дома №2 по улице Курчатова в Казани произошло ДТП. Автомобиль Opel, за рулем которого была 32-летняя женщина, сбил двух пешеходов - пенсионерок в возрасте 67 лет. По предварительным данным, водитель не пропустила их на «зебре».
В результате наезда женщины получили травмы и были госпитализированы.
- За сутки в городе зарегистрировано 164 ДТП, из них шесть происшествий с пострадавшими – три наезда на пешеходов, два столкновения автотранспорта и наезд на стоящий транспорт. В результате восемь участников ДТП – четыре пешехода, два пассажира и два водителя – получили травмы различной степени тяжести, - сообщают в ОГИБДД УМВД России по столице Татарстана.
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