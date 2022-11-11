В Татарстане отремонтировали пять километров дороги «Большая Атня-Чепчуги»

Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

Завершен капитальный ремонт пяти километров автодороги «Большая Атня-Чепчуги» в Атнинском районе. Рабочие выполнили устройство нижнего и верхнего слоев покрытия из асфальта и укрепили обочины щебнем.

Кроме того, там установили 73 новых дорожных знака, 158 сигнальных столбиков и барьерные ограждения протяженностью 168 метров, а также нанесли дорожную разметку. Все работы были проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

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