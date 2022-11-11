На окраине Казани построят новый жилой комплекс на 1,3 тысячи человек

Реализация проекта пройдет в два этапа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В районе Мамадышского тракта в Казани решено построить новый жилой комплекс. Он разместится в границах улицы Клубной, Мамадышского тракта и улицы Зажора на площади проядка 1,8 гектара. Соответствующая информация опубликована в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

В ЖК планируется построить высотные дома на 1,3 тысячи человек, общая площадь квартир в которых составит 27,5 тысячи квадратных метров. На благоустроенной и озелененной территории также появятся детсад на 120 воспитанников, поликлиника на 17 посещений в сутки и парковка на 367 машино-мест. О школе в документе не говорится.

Реализация проекта пройдет в два этапа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В казанском микрорайоне Юдино построят ЖК из трех домов на 149 квартир

Площадь застройки составит более 1,5 тысячи квадратных метров (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram