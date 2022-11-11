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НовостиОбщество11 ноября 2022 5:23

FESCO хочет развивать в Набережных Челнах инфраструктуру контейнерных перевозок

В компании заявили, что площадки города представляют для них большой интерес
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Ранее ими уже решено было связать Татарстан с рынком Юго-Восточной Азии.

Ранее ими уже решено было связать Татарстан с рынком Юго-Восточной Азии.

Фото: Никита ПОЛЬКО

Логистическая компания FESCO рассматривает возможность развития в Набережных Челнах инфраструктуры контейнерных перевозок. О том, что площадки города представляют для них большой интерес, в ходе рабочей встречи с местными властями лично заявил гендиректор ООО «ТГ-Терминал» Максим Страхов.

Напомним, ранее FESCO решила связать Татарстан с рынком Юго-Восточной Азии и подписала соответствующее соглашение. 19 сентября в Казань прибыл первый прямой поезд FESCO Kazan Shuttle с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В последующем составы будут отправляться два раза в месяц, но в планах группы FESCO и властей республики увеличить их число до одного поезда в неделю.

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