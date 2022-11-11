Закрылась точка фастфуда, появившаяся на первом этаже «Дома чая» в Казани

Сеть хочет провести кардинальные изменения, в том числе изменить рецепты блюд. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно о закрытии точки по продаже фастфуда, которая появилась было на первом этаже знаменитого «Дома чая» в Казани. Владельцы заведения объяснили свой уход тем, что хотят улучшить блюда и провести какие-то другие кардинальные изменения. Не исключено, что спустя время они вновь откроются в столице Татарстана.

Напомним, ранее сообщалось о снятии вывески одного из старейших заведений города - кафе «Дом Чая», которое было основано еще в XIX веке. Причины этого пока не уточнялись.

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