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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 15:53

В Татарстане бизнесмена, который хотел откупиться от таможенника всей своей валютой, оштрафовали на 2,9 миллиона рублей

Мужчину признали виновным в покушении на дачу взятки в крупном размере
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Мало того, что бизнесмену придется и штраф платить, так еще и валюту у него конфисковали.

Мало того, что бизнесмену придется и штраф платить, так еще и валюту у него конфисковали.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В суде было установлено, что в августе 2022 года в аэропорту Казани бизнесмен, проходя таможню, попытался незаконно пронести слишком много валюты, эквивалентной сумме более 600 тысяч рублей. Мужчину задержал сотрудник таможенного поста.

Испугавшись административного наказания, бизнесмен начал предлагать ему взятку. Причем хотел дать ее все той же валютой. Таможенник отказался и все зафиксировал. В итоге мужчина в местной административной ответственности получил уголовную.

- Суд приговорил предпринимателя к штрафу в размере 2,9 миллиона рублей. А та валюта, которую он предлагал в качестве взятки, была конфискована в пользу государства, - сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

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