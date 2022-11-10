В Апастовском районе водитель «Лады Гранта» на скорости насмерть сбил пешехода

Наезд на человека произошел вечером на темном участке дороги. Фото: ГИБДД Татарстана

В этот четверг, 10 ноября, вечером в Апастовском районе Татарстана 31-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» на темной дороге, по предварительным данным, превысил скорость и сбил 59-летнего пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.

- Также, по предварительной информации, погибший передвигался в нарушении Правил дорожного движения – прямо по проезжей части, - сообщает ГИБДД Татарстана.

При этом, по данным ведомства, на одежде пешехода не было светоотражающих элементов. Из-за этого он мог быть менее заметен для водителей на дороге.

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