В Татарстане меры поддержки мобилизованных распространят на семьи добровольцев

Меры поддержки распространят и на семьи бойцов, погибших в ходе спецоперации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Татарстана планируют распространить меры поддержки семей мобилизованных на родных добровольцев, сотрудников МВД республики и регионального управления ФСБ, служащих в зоне специальной операции. Нововведения затронут также семьи погибших в ходе боевых действий. Соответствующий проект постановления подготовило Минтруда Татарстана.

Изменения внесут в действующее постановление №1122 от 20 октября, в котором прописаны меры поддержки детей, пенсионеров, инвалидов из семей мобилизованных татарстанцев.

Сейчас постановление проходит антикоррупционную экспертизу. Ожидается, что проверка документа закончится 16 ноября.

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