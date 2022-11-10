В Казани уволили водителя автобуса, который курил за рулем

В ходе комиссии рассмотрели 13 обращений граждан. Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

В Казани из-за жалобы пассажира уволили водителя автобуса №35, который курил за рулем. Этот и другие вопросы рассмотрели 10 ноября на комиссии по безопасности дорожного движения. Совещание провел председатель Комитета по транспорту города Амир Сафин.

Во время комиссии также проверили жалобу на водителя троллейбуса №1, который отказался открыть переднюю дверь пассажирке. Сотрудника общественного транспорта лишат премии, а перевозчик проведет с ним дополнительный инструктаж.

Кроме того, поступило обращение на кондуктора автобуса №45. Пассажирка оплатила проезд наличными, а кондуктор не выдал билет. Жалоба не подтвердилась. Всего на комиссии обсудили 13 вопросов, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Казани.

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