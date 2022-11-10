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НовостиОбщество10 ноября 2022 13:25

Почти половина жителей Татарстана устала от работы

В большинстве своем это бухгалтеры и юристы
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
От работы чаще всего устают женщины, нежели мужчины.

От работы чаще всего устают женщины, нежели мужчины.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, что почти половина (46%) жителей Татарстана регулярно думает о том, как им надоела их работа, и как они от нее устали. Чаще всего такие мысли посещают бухгалтеров и юристов (55%), а также водителей транспорта (52%), говорится в исследовании Head Hunter.

В республике от работы больше устают женщины (50%), чем мужчины (41%). Кроме того, подобные негативные мысли чаще посещают молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет (49%), чем лиц старше 55 лет (22%).

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