Власти Казани считают, что к 2050 году в городе будут жить два миллиона человек

На данный момент в городе проживают 1,3 миллиона человек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, к 2050 году численность населения города должна увеличиться до двух миллионов человек. Такое заявление он сделал на межрегиональной конференции для застройщиков «Жилое строительство: тренды, финансирование, новые возможности».

Градоначальник заявил, что основную роль в увеличении численности жителей сыграет развитие жилищной инфраструктуры, а именно строительство все новых и новых домов и соцобъектов, а также благоустройство территории.

Отметим, что согласно данным Всероссийской переписи населения, в Казани на данный момент проживают 1,3 миллиона человек. Среди них 592,4 тысячи мужчин и 716,3 тысячи женщин.

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