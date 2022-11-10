В Казани проведут китайский праздник драконьих лодок

Праздник отмечается в пятый день пятого месяца лунного календаря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани планируют провести китайский праздник драконьих лодок. В рамках данного мероприятия организуют гонки на лодках «Дракон» и продажу сувениров, сообщил на встрече с Генеральным консулом КНР Сян Бо глава Минпрома Татарстана Олег Коробченко.

По словам министра, республика ценит дружеские отношения с Китаем и старается оказать им всевозможную помощь. После этого Коробченко выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Отметим, праздник драконьих лодок - один из главных праздников Китая. Ему более 2 000 лет. Он празднуется в пятый день пятого месяца лунного календаря.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram