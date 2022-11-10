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НовостиОбщество10 ноября 2022 12:15

Спустя четыре месяца работы Шигабутдинов ушел с должности главврача Тукаевской ЦРБ

Теперь он возглавляет больницу в Дрожжановском районе
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Ильдар Шигабутдинов родился в семье врачей. Фото: пресс-служба Дрожжановской ЦРБ

Ильдар Шигабутдинов родился в семье врачей. Фото: пресс-служба Дрожжановской ЦРБ

Стало известно, что Ильдар Шигабутдинов ушел с должности главврача центральной больницы Тукаевского района. На этой должности он проработал всего четыре месяца.

Теперь Шигабутдинов возглавляет Дрожжановскую ЦРБ. Нового главврача коллективу там представил замглавы Минздрава Татарстана Владислав Виниченко.

- За плечами Ильдара Ильмасовича 9 лет опыта на руководящих должностях, из них 8 лет руководил медицинской службой предприятия «Казаньоргсинтез», - говорят в медучреждении.

Известно, что Ильдар Шигабутдинов родился в семье врачей. Свою карьеру он начал с должности хирурга-уролога в Казани.

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