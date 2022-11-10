Конкурс проходил на сайте с 20 сентября по 30 октября. Фото: Александр БОЙКО

«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Клиника года 2022», который проходил на сайте kazan.kp.ru с 20 сентября по 30 октября. Победители в различных номинациях были выбраны посредством открытого онлайн-голосования.

Победители конкурса «Клиника года 2022»

Итак, лучшей многопрофильной клиникой стала Многопрофильная Клиника «МЕДЕЛ». Лучшей клиникой по оказанию лабораторно-диагностических услуг – сеть «Биомед». Лучшей клиникой в сфере неврологии и ортопедии – центр лечения позвоночника и суставов «Доктор ОСТ». Лучшим центром помощи алко- и наркозависимым – наркологическая клиника «Панацея». Лучшим узкоспециализированным медцентром – ООО «Клиника остеопатии Гайнуллина», Клиомед.

Лучший санаторий - санаторий «Шифалы су – Ижминводы». Лучшая клиника в области женского здоровья - Медицинский гинекологический центр врача А.Ю. Степанова. Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семья – центр репродуктивной медицины «Аист». Лучший детский медцентр – детская клиника «Медэксперт-Детство».

Лучший центр оказания услуг МРТ и лучевой диагностики – лечебно-диагностический центр «Эксперт+». Лучшая косметологическая клиника – Клиника доктора Садыковой. Лучшие услуги в области проктологии – центр проктологии «Золотое свечение». Лучшая клиника в области флебологии – центр лечения сосудов «ВенАрт».

Лучший центр альтернативной медицины – клиника тибетской медицины «Наран». Лучшая стоматология – стоматологическая клиника «Белый клык».

Поздравляем победителей!

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