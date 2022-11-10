Балтасинский район отправил военным в госпиталь медикаменты и сухофрукты

На данный момент продолжается сбор продуктов и одежды для жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

Волонтеры Балтасинского района отправили в один из госпиталей Северо-Западного федерального округа, где проходят реабилитацию российские военнослужащие, медикаменты и сухофрукты. Гуманитарная помощь была передана бойцам почтой.

На данный момент в районе продолжается сбор продуктов и одежды для жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области. Пункт приема находится в селе Норма в здании ломбарда по улице Советской, сообщает «Татар Информ».

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