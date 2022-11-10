15 ноября в Казани частично ограничат движение на улице Терегулова

Речь идет об участке дороги в районе дома №23. Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 ноября в Казани почти на неделю перекроют движение автомобилей по улице Абубекира Терегулова. Речь идет об участке дороги в районе дома №23. Дело в том, что там будут проводиться работы по прокладке хозяйственно-бытовой канализации.

Согласно распоряжению, подписанному в Исполкоме города, движение по улице должно быть возобновлено 18 числа.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Татарстана досрочно открыли прямое движение по Горьковскому шоссе.

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