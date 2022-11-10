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НовостиОбщество10 ноября 2022 10:25

Депутат Госдумы Фаррахов назвал провокацией проект постановления о «признании независимости Татарстана»

Соответствующий документ появился на сайте Верховной рады Украины
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По его словам, авторам документа стоило бы подумать о собственном народе. Фото: duma.gov.ru

По его словам, авторам документа стоило бы подумать о собственном народе. Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов прокомментировал появление на сайте Верховной рады Украины проекта постановления о «о признании государственного суверенитета и независимости Республики Татарстан». По его словам, это настоящая провокация в отношении России.

- Особое сожаление вызывает то, что это исходит из парламента – площадки, где должна быть возможность трезво оценивать все те события, которые происходят, - заявил народный избранник «Татар-информу».

По словам Фаррахова, авторам проекта стоило бы подумать о собственном народе и его положении.

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