Депутат Госдумы Фаррахов назвал провокацией проект постановления о «признании независимости Татарстана»

По его словам, авторам документа стоило бы подумать о собственном народе. Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов прокомментировал появление на сайте Верховной рады Украины проекта постановления о «о признании государственного суверенитета и независимости Республики Татарстан». По его словам, это настоящая провокация в отношении России.

- Особое сожаление вызывает то, что это исходит из парламента – площадки, где должна быть возможность трезво оценивать все те события, которые происходят, - заявил народный избранник «Татар-информу».

По словам Фаррахова, авторам проекта стоило бы подумать о собственном народе и его положении.

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