Жители Казани смогут увидеть комедию «Гриша Субботин» за день до премьеры

Фото: кадр из фильма

Премьера комедии «Гриша Субботин» запланирована на 17 ноября, но у жителей Казани будет возможность увидеть этот фильм одними из первых на сутки раньше. Предпоказ ленты состоится в кинотеатре «Синема 5» в ТРЦ «Республика» 16 числа в 18:30.

Не удивим вам, если скажем, что это картина о Грише Субботине. Он курьер, у которого много клиентов, среди которых преступные авторитеты, томные леди, люди в черном, гадалки и другие неординарные личности. Решая их проблемы и выпутываясь из сложных ситуаций, Гриша идет к своей цели — накопить на барабанную установку. Но есть веская причина, которая может остановить даже самого быстрого и пунктуального курьера — это любовь.

«КП-Казань» разыгрывает три парных билета на предпоказ комедии «Гриша Субботин». Условия в нашей официальной группе ВКонтакте.