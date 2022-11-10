В Марий Эл создали региональный центр для талантливых детей «Волгенче»

В учреждении организованы три направления: «наука», «искусство» и «спорт». Фото: Алексей БУЛАТОВ

По поручению главы Марий Эл Юрия Зайцева создан региональный центр для талантливых детей «Волгенче». В переводе с марийского название означает «молния» или «искра».

Главная цель центра состоит в поэтапном развитии системной работы по поддержке способностей и талантов у детей и молодежи. В учреждении организованы три направления: «наука», «искусство» и «спорт». Заниматься с ребятами будут профессиональные актеры, художники и тренеры, а также руководители местных образовательных и культурных учреждений.

Попечительский совет центра возглавил сам Юрий Зайцев.

Отметим, региональный центр «Волгенче» был создан в рамках национального проекта «Образование».

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