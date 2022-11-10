В Йошкар-Оле на бульваре Ураева завершили благоустройство территории

Благоустройство бульвара Ураева проходило в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Марий Эл. Фото: Администрация Йошкар-Олы

В столице Марий Эл завершили работы по благоустройству бульвара Ураева. Там рабочие восстановили подъездные территории и парковки, сообщает пресс-служба администрации города.

Таким образом, благоустроили участок около подъездов на улице Петрова и бульвара Ураева, а также рядом с сетевым продуктовым магазином. Кроме того, была восстановлена парковка по адресу: бульвар Уравева, №5.

Отметим, в 2022 году был завершен второй этап строительства дороги по бульвару Ураева. Восстановление территории проходило в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Марий Эл.

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