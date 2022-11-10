Супруги из Набережных Челнов признали вину в гибели малолетней дочери

В скором времени пара предстанет перед судом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Завершено расследование уголовного дела в отношении супругов из Набережных Челнов, которые обвиняют в причинении смерти по неосторожности, а именно - в гибели собственной дочери. Свою вину пара признала.

По версии следствия, 24 августа супруги - 29-летняя женщина и 35-летний мужчина - легли спать после распития алкоголя, оставив при этом без присмотра двух малолетних дочерей в возрасте трех лет и одного года. В какой-то момент младшая девочка забралась со стула на подоконник, после чего выпала из открытого окна пятого этажа. От полученных травм она скончалась в больнице.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

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