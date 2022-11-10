В Нижнекамске на месте штрафстоянки создадут новое общественное пространство

Штрафстоянку перенесут в другую часть города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 10 ноября, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин провел выездное совещание по объектам капитального строительства и благоустройства. В нем приняли участие руководители исполкомов, структурных подразделений, подрядных организаций, ТСЖ, ведомств и управлений.

Делегация осмотрела штрафстоянку, на место которое планируется создать новое общественное пространство. Для этого территорию озеленят и благоустроят. Стоянку же перенесут в другую часть города.

Рабочая группа также осмотрела дом №23 по проспекту Вахитова, территорию при въезде в город по улице Спортивная и гимназию №2, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района.

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