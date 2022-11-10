Минниханов заявил, что МВД Татарстана признано лучшим в России

В Казани состоялось торжественное мероприятие ко Дню сотрудника органов внутренних дел России. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В четверг, 10 ноября, в Казани состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел России. На празднике присутствовал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что по результатам 2021 года МВД республики признано лучшим в России. А все потому, что высокий профессионализм сотрудников позволяет ведомству эффективно бороться с преступностью, считает руководитель региона.

Минниханов также подчеркнул, что теперь перед ведомством стоят серьезные задачи по поддержанию общественного порядка в период проведения спецоперации.

Напомним, ранее сообщалось, что в профессиональный праздник правоохранители получили государственные награды и ключи от новых служебных авто.

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