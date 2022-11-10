«Поэтому и пенсионный возраст сдвинули видать»: женщины устроили потасовку в казанском автобусе

Остановить драку в автобусе и успокоить женщин пытался молодой человек. Фото: скриншот

В Казани произошла очередная драка в автобусе. В этот раз схватились две женщины-пассажирки. По словам очевидцев, причиной конфликта стало свободное место в салоне.

На кадрах, которые были опубликованы в соцсетях, видно, как одна из женщин била другую зонтом, когда та пыталась добраться до нее голыми руками. Остановить происходящее и успокоить горожанок пытался, но не смог, молодой человек.

- Сколько у них сил-то. Поэтому и пенсионный возраст сдвинули видать, - посмеялся под видео один из интернет-пользователей.

Закончилось это все тем, что одна из участниц потасовки выпала из автобуса. Лежа на дороге она пыталась позвать на помощь правоохранителей, говорят свидетели. Что было дальше, пока неизвестно.

Все закончилось тем, что одна из пассажирок выпала из салона. Фото: скриншот

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