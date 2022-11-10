При записи необходимо указать интересующий вопрос. Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 16 ноября, Роспотребнадзор Татарстана проведет день открытых дверей для предпринимателей. Бесплатная консультационную помощь от специалистов можно будет получить с 14:00 до 16:00.

В Казани запись ведется по адресу: улица Большая Красная, 30 и улица Сеченова, 13а. Записаться по телефону можно будет 14 и 15 ноября с 10:00 до 17:00. Для этого нужно будет позвонить по номеру: 222-84-28.

В территориальных отделах запись осуществляется по телефонам, опубликованным на сайте Управления.

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