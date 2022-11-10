Казанский «Рубин» заинтересован в Дзюбе, но еще не созванивался с его агентом

Спортсмен является экс-форвардом турецкого «Адана Демирспор» и сборной России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководство казанского «Рубина» заинтересовано в подписании контракта с экс-форвардом турецкого «Адана Демирспор» и сборной России Артемом Дзюбой. Однако, как стало известно «КП-Казань», боссы клуба до сих пор не созванивались с представителями 34-летнего футболиста.

Напомним, Дзюба находился в расположении «Рубина» в июле текущего года и вместе с командой Леонида Слуцкого поддерживал форму в летнее межсезонье. Правда, чуть позже спортсмен подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Агент футболиста Леонид Гольдман тогда заявлял, что если бы переход в Турцию сорвался, форвард, вероятнее всего, продолжил бы карьеру в Казани.

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