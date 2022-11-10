В Казани пенсионер сбил женщину и ребенка, которые переходили дорогу по «зебре»

ДТП произошло напротив дома №1/1 по улице Бирюзовая. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Около 19:05 в среду, 9 ноября, напротив дома №1/1 по улице Бирюзовая в Казани произошло ДТП. Автомобиль «Лада Калина», за рулем которого был 74-летний мужчина, сбил женщину и ребенка. По предварительным данным, водитель не уступил им дорогу на «зебре».

После оказания медпомощи 45-летняя горожанка была отпущена из больницы домой. Шестилетнему мальчику же потребовалась госпитализация.

- За сутки в городе было зарегистрировано 161 ДТП, из них пять происшествий с пострадавшими – наезды на пешеходов. В результате ДТП шесть пешеходов (в том числе ребенок) получили травмы различной степени тяжести, - сообщают в ОГИБДД УМВД по столице Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram