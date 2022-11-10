На маршрут «Чебоксары – Новочебоксарск» выпустили три дополнительных автобуса

Маршрут 101С обслуживается автобусами марки Iveco. Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства

На маршрут 101С «Чебоксары – Новочебоксарск» дополнительно выпущены еще три автобуса среднего класса. Соответствующее решение в связи с высоким пассажиропотоком было принято Минтрансом Чувашии.

В дальнейшем планируется увеличить количество техники на маршруте до 18 единиц. Это будут автобусы марки Iveco вместимостью до 45 человек.

На данный момент в час-пик интервал движения автобусов «Чебоксары – Новочебоксарск» составляет 10 минут, в остальное время - 20.

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