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НовостиОбщество10 ноября 2022 7:00

Доля людей старшего трудоспособного возраста в Татарстане увеличилась до 23,5%

Речь идет о женщинах от 55 и мужчинах от 60 лет
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
При этом пожилых татарстанцев в сельской местности больше, чем в городской.

При этом пожилых татарстанцев в сельской местности больше, чем в городской.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По последним данным, доля людей старшего трудоспособного возраста в Татарстане составляет 23,5%. При этом пожилых людей среди сельского населения в регионе больше, чем среди городского, сообщила замглавы местного Минтруда Наталья Бутаева.

По ее словам, демографическая ситуация в республике характеризуется тенденцией увеличения числа данной категории граждан в общей численности населения. Речь идет о женщинах от 55 и мужчинах от 60 лет.

Ранее сообщалось, что в Татарстане проживают 157 долгожителей. Самой пожилой женщине 107 лет, самому пожилому мужчине - 102 года.

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Главное – быть в хорошем расположении духа, уверяет она (подробности)

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