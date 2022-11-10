Половине мобилизованных жителей Чувашии перечислили выплаты в размере 50 тысяч рублей

Предоставление данных средств бойцам осуществляется без подачи ими каких-либо документов и заявлений. Фото: Мария ЛЕНЦ

Половине мобилизованных жителей Чувашии перечислены обещанные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Они должны поступить на счета военнослужащих в ближайшее время. Оставшимся бойцам деньги направят до 13 ноября, сообщает Минфин республики.

Работу по оперативному обеспечению солдат выплатами сотрудники ведомства провели совместно с Военным комиссариатом региона.

Отметим, что для получения денег мобилизованным не нужно писать заявлений и предоставлять какие-либо документы. Все делается автоматически.

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