Объявлен конкурс на пост председателя Верховного суда Татарстана

Срок полномочий нынешнего председателя ВС республики истекает весной 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей России объявила конкурс на пост председателя Верховного суда Татарстана. Претенденты на это место должны прислать свои заявления и документы до 9 декабря. Они принимаются с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу – с 10:00 до 16:45 по адресу: г. Москва, ул. Баррикадная, 8, строение 4, каб. № 105.

Отметим, что срок полномочий председателя Верховного суда Татарстана Ильгиза Гилазова истекает весной 2023 года. Он занимает эту должность с 2011 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за анонимных угроз прямо во время слушания дела Галявиева эвакуировали Верховный суд Татарстана

Это произошло в тот момент, когда решался вопрос о продлении обвиняемому ареста (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram