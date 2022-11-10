Глава Чувашии предложил перевести борьбу с борщевиком на трехлетнее планирование

Для решения проблемы с растением нужно иметь по региону одного или двух подрядчиков, считает Николаев. Фото: Алексей ФОКИН

Глава Чувашии Олег Николаев предложил перевести борьбу с борщевиком Сосновского на трехлетнее планирование. Соответствующую идею он озвучил на совещании по развитию агропромышленного комплекса.

По мнению Николаева, для решения данного вопроса нужно иметь одного или двух подрядчиков, которых республика готова оснастить необходимым оборудованием для эффективной работы. Бюджет на все это уже подготовлен.

Отметим, что площадь зарастания борщевиком в регионе на данный момент составляет более 783 гектаров. Большая часть районов не справилась с уничтожением опасного растения в полном объеме по причине невыполнения обязательств исполнителями. В антилидерах Ядринский, Ибресинский и Аликовский районы.

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