Минниханов вручил полицейским Татарстана ключи от новых служебных авто

Отдельные слова благодарности он адресовал ветеранам службы. Фото: пресс-служба главы Татарстана

10 ноября ежегодно отмечается День сотрудника органов внутренних дел России. С профессиональным праздником правоохранителей Татарстана поспешил поздравить глава республики Рустам Минниханов. Он вручил им государственные награды и ключи от новых служебных автомобилей.

- Желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой, надежной поддержки со стороны родных и близких. Берегите себя и всегда помните, что вас ждут дома семьи, - сказал Минниханов в своей речи.

Отдельные слова благодарности глава республики адресовал ветеранам службы.

- Ваша жизненная энергия и огромный опыт - лучшие образцы служения Отечеству для современного поколения стражей правопорядка, - отметил он.

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