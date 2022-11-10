В казанском зоопарке у даманов Брюса родились четыре детеныша

Даманы - это небольшие, похожие на бесхвостых сурков зверьки, обитающие в Африке и на Ближнем Востоке. Фото: kazzoobotsad.ru

В казанском зооботсаду «Река Замбези. Африка» пополнение. У даманов Брюса родились четыре детеныша. Мамами стали самки Афродита, Элеонора и Врунька. Сейчас их кормят богатой на витамины пищей: зеленью, салатов, овощами и травяными гранулами.

Определить пол малышей пока не удалось. Однако их уже можно увидеть в новой части зоопарка, сообщает пресс-служба учреждения.

Отметим, что даманы - это некрупные, похожие на бесхвостых сурков зверьки. Местами их естественного обитания является Африка и Ближний Восток.

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