Жительница Казани год добивается бесплатных лекарств для больной матери

В истории уже разбирается Следком Татарстана. Фото: Олег ЗОЛОТО

После того, как в соцсетях начала распространяться история жительницы Казани, которая год не может добиться бесплатных лекарств для своей больной матери, за дело взялись следователи. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следкома по Татарстану Валерию Липскому предоставить доклад по мерам, принимаемым для защиты прав женщины.

Утверждается, что больная мать горожанки прикована к постели после перенесенной операции. На данный момент она получает лишь небольшое количество необходимых препаратов.

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