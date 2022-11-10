Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 ноября 2022 5:25

В Чувашии жители с инвалидностью смогут получить второе высшее образование бесплатно

Согласно документу, данные лица смогут поступить на бюджет по другой профессии
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Соответствующее изменение в законе «Об образовании в республике» внес Кабмин региона.

Соответствующее изменение в законе «Об образовании в республике» внес Кабмин региона.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Чувашии жители с инвалидностью смогут получить второе высшее образование бесплатно. Соответствующее изменение в законе «Об образовании в республике» внес Кабмин региона.

Согласно документу, данные лица смогут поступить на бюджет в высшее учебное заведение уже по другой профессии. К этому относится и первое высшее образование после колледжа.

Уточнили также перечень граждан, которые имеют право на бесплатное двухразовое питание. К ним относятся более 700 школьников. Средства на эти цели выделят из резерва Чувашии.

Кроме того, Минобразования республику обязуется проводить экспертизы не только учебников, включенных в федеральный перечень, но и разработанных в комплекте с ними учебных пособий.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram