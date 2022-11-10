Соответствующее изменение в законе «Об образовании в республике» внес Кабмин региона. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Чувашии жители с инвалидностью смогут получить второе высшее образование бесплатно. Соответствующее изменение в законе «Об образовании в республике» внес Кабмин региона.

Согласно документу, данные лица смогут поступить на бюджет в высшее учебное заведение уже по другой профессии. К этому относится и первое высшее образование после колледжа.

Уточнили также перечень граждан, которые имеют право на бесплатное двухразовое питание. К ним относятся более 700 школьников. Средства на эти цели выделят из резерва Чувашии.

Кроме того, Минобразования республику обязуется проводить экспертизы не только учебников, включенных в федеральный перечень, но и разработанных в комплекте с ними учебных пособий.

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