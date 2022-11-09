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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 16:40

В Казани потушили пожар на площади 1 200 квадратных метров в ресторане «Михайловская усадьба»

В ликвидации возгорания приняли участие 20 единиц техники
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ресторан загорелся вечером 9 ноября.

Ресторан загорелся вечером 9 ноября.

Фото: МЧС Татарстана

После локализации возгорания на крыше ресторана «Михайловская усадьба» в казанском поселке Малые Клыки прошло более часа, прежде чем пожарные смогли полностью потушить огонь. К этому времени пламя успело распространится на площади 1 200 квадратных метров, сообщили в МЧС Татарстана.

На тушение было направлено 20 единиц техники и 59 человек. Напомним, пожар в ресторане начался вечером 9 ноября, в результате произошедшего никто не пострадал. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам Госпожнадзора.

В свою очередь по факту пожара прокуратура начала проверку.

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